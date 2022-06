Pierwsza taka Żabka w Polsce. Tutaj hot-doga robi robot

Hot-dog to dla robota bułka z masłem

Na filmie, który firma opublikowała w serwisie YouTube, widzimy robota w akcji. Najpierw klient wybiera na ekranie, który jest elementem robota, rozmiar hot doga, sosy, na jakie ma ochotę, a także rodzaj parówki, jaka znajdzie się w przekąsce. Następnie maszyna przystępuje do akcji: mechaniczne ramię wyciąga ze schowka bułkę i wkłada ją do opiekacza, następnie wyjmuje ją i wlewa do środka sosy, a na końcu dobiera odpowiednią parówkę i umieszcza w bułce - dokładnie tak, jak zrobiłby to sprzedawca w standardowym sklepie z personelem.