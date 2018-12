Gorączka poświątecznych wyprzedaży. Tłumy opanowały galerie

Polacy odeszli od świątecznych stołów, niedojedzony karp został w lodówce obok sałatki jarzynowej. Teraz czas na podbój galerii handlowych. Te kuszą promocjami, a – jak widać poniżej – skuszonych jest cała masa.

I jak widać na poniższych zdjęciach, chętnych nie brakuje. Wielu Polaków przedłużyło sobie wolne do nowego roku. Dzięki temu dziś od rana mogą szturmować sklepy. A wiele z nich otwartych będzie dłużej niż zwykle, niektóre nawet do godz. 23.

Wiele sklepów 27 grudnia wystartowało z zimowymi wyprzedażami. Najwięcej ofert dotyczy sklepów z ubraniami, obuwiem, elektroniką oraz akcesoriami do wystroju wnętrz, i to zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Akcje promocyjne głównie prowadzone są do końca pierwszego tygodnia stycznia lub do wyczerpania zapasów.