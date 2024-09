Przegrali walkę z żywiołem. Tu "jest gorzej niż w 1997 r."

– Siła żywiołu jest o wiele większa, aniżeli w poprzednich latach. Spadało nawet do 200 mm deszczu, a to przecież historyczny opad. Zostało zrobione chyba wszystko, by się do tego przygotować. (...) Wszyscy się przygotowali na tak dramatyczny opad, ale jeśli jest tak silny i o takiej skali, to i tak jesteśmy w dużej mierze bezradni – podsumował w rozmowie z portalem Bartłomiej Fajfer.