Gospodarka Rosji zależy teraz od Chin. "Proteza SWIFT"

- Jeżeli Rosja sprzeda swój eksport w innym kierunku, niż solidarna i pięknie zachowująca się Europa, czy w ogóle świat Zachodu, np. do Chin, po cenach wyższych niż do tej pory, to stabilna sytuacja ekonomiczna dla szarego człowieka w Rosji może trwać dosyć długo - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Jeżeli Chiny odbiorą dostawy rosyjskie, to utrzymanie reżimu będzie łatwiejsze, bo okaże się, że dochody, które pojawią się w Rosji, będą pochodziły z innego źródła. Nawet można sobie wyobrazić, że osławione odcięcie od SWIFT zostanie zastąpione protezą w postaci chińskiego systemu - dodał.