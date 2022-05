Gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Tak Żabka chce przyciągnąć młodych

Jak przyciągnąć młodych klientów do sklepów bezobsługowych? Poprzez grywalizację. To przynajmniej sugeruje najnowszy pomysł Żabki, która w kilku sklepach wprowadziła gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Klient będzie mógł w nie zagrać po wejściu do środka. Sieć na razie nową możliwość wprowadza po cichu.