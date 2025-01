Grzyb na ścianach, wilgoć i usterki. Tak żyją mieszkańcy nowego bloku

Blok został oddany do użytku w marcu 2020 r. Jak relacjonują mieszkańcy, pierwsze usterki zaczęły pojawiać się już kilka miesięcy później. Choć wszystkie zgłoszenia trafiają do dewelopera Rehouse Development, wykonawcy Akro Development, a także do nadzoru budowlanego czy sanepidu, ich reakcje nie są niewystarczające. Pod pismem do redakcji portalu podpisało się 18 właścicieli mieszkań.