Polskie przepisy określają zasady dotyczące tego, co i jak można przechowywać na balkonie. Według art. 75 Kodeksu wykroczeń, nieprawidłowe wystawianie ciężkich przedmiotów może prowadzić do grzywny do 500 zł lub nagany. Również niewłaściwe podlewanie roślin, które zalewa elewację budynku, może skutkować nałożeniem kary.