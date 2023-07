"Hejt na Polskę jest nieznośny". Branża turystyczna odpowiada na "paragony grozy"

Jak wyliczała w rozmowie z Money.pl managerka restauracji na Śląsku, sama dzierżawa lokalu to 6 tys. zł miesięcznie, do tego gaz: 1,5-2 tys. zł miesięcznie, prąd i woda to kolejnych 6-7 tys. zł, a do tego podatek VAT rzędu 15-20 tys. zł. To łącznie ok. 30 tys. zł, a do tego dochodzi zatrudnienie i inne, liczne mniejsze koszty, jak np. obsługa terminali, ochrona czy koncesja na alkohol.