"Hit tego lata". Tak Polacy próbują ochłodzić się podczas upałów

Poza tym jeśli chłodzenie to dodatek, który ma poprawiać komfort życia tylko sporadycznie, to wynajem będzie korzystniejszy także od montażu stałej klimatyzacji. - Patrząc na to, przez ile dni w ciągu roku naprawdę musimy chłodzić pomieszczenia, to montaż klimatyzatora za 5 tys. zł to gra niekoniecznie warta świeczki - przekonuje nasz rozmówca.