Hotele zamknięte, ale wynajem krótkoterminowy działa. Wbrew pozorom ma to duży sens

- Oczywiście spadek liczby noclegów jest znaczny, ale jednocześnie obserwujemy, że część ludzi specjalnie wynajmuje mieszkania lub apartamenty w obecnym czasie. Nie są to oczywiście wyjazdy turystyczne. Widzimy jednak, że ludzie wynajmują mieszkania pod kwarantannę, by nie narażać na chorobę swojej najbliższej rodziny – mówi WP Finanse Kamila Miciuła z serwisu Nocowanie.pl.

Od razu wzbudziło to spore kontrowersje. No bo, jak to możliwe, że jedni przedsiębiorcy z branży noclegowej mogą działać, a inni – jak hotele – już nie? Okazuje się, że ma to jednak sens. Zamknięcie jakiejkolwiek możliwości legalnego wynajęcia noclegu byłoby mocno uciążliwe dla sporej grupy osób.