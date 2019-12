Idą święta, Polacy otwierają serca i portfele. Miliony złotych na pomoc

Grudzień trwa, święta coraz bliżej. To czas, gdy Polacy chętnie wydają pieniądze, nie tylko na zakupy czy prezenty, ale także na akcje charytatywne. Pieniądze płyną wielomilionowym strumieniem.

Zrzutka.pl to jeden z portali socialfundingowych, na którym internauci mogą organizować zbiórkę pieniędzy na dowolne cele, bez jakichkolwiek obostrzeń. Za jego pośrednictwem użytkownicy zebrali już 150 mln zł, rekord padł jesienią. To dobrze wróży całej branży. - Według naszych estymacji wartość rynku crowdfundingu wzrośnie w tym roku do około 0,7 mld zł, czyli o 140 proc. rok do roku - twierdzi Chołast.