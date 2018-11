Idea Bank uspokaja: działamy bez zakłóceń

- Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń – powiedział p. o. prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Jak dodał, medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu.

– Z punktu widzenia klientów niezwykle ważne jest, by odróżnić dwie sfery – pierwsza dotyczy czysto medialnych informacji, które zdominowały debatę publiczną. Bank w tej debacie nie uczestniczy i nie ma ona związku ani źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu. Druga to codzienna działalność banku – to, co robimy, to wykonywanie standardowych operacji – podkreślił Pruski, cytowany przez agencję ISBnews.