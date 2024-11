Ile kosztują śledzie? Sklepy rybne poszalały z cenami przed świętami

"Fakt" donosi, że w jednym ze sklepów rybnych płaty marynowanego śledzia kosztują 22,99 zł/kg. Z kolei rolmopsy w occie i matias to wydatek rzędu 18,99 zł.

Co ciekawe, ceny śledzi są w tym roku zbliżone do stawek, które musimy zapłacić za króla wigilijnych stołów, czyli karpia. "Gazeta Pomorska" podaje, że w gospodarstwach rybackich we Włocławku, Grzmiącej i Brodnicy cena karpia w detalu to 25 zł za kilogram.