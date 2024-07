Ile włożyć w kopertę na wesele? Aktualne kwoty w 2024 roku

Serwisy ślubne, które dostarczają informacji na temat organizacji wesel i bieżących trendów, nie są zgodne co do wartości odpowiedniej kwoty. Niektóre źródła mówią, że w 2024 roku, ze względu na wzrost kosztów, opłata za talerzyk powinna wynosić 300 złotych od osoby, co oznacza, że para gości powinna przygotować 600 złotych.