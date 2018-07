Ile zarabiają programiści. Ich zarobki szybko się zmieniają

3836 zł na rękę – na tyle pieniędzy mogą liczyć początkujący programiści. Ale już po roku zarabiają dużo więcej.



Po roku od rozpoczęciu pracy zarobki niektórych programistów wzrastają nawet o jedną trzecią (Shutterstock.com)

Na najwyższe zarobki mogą liczyć programiści specjalizujący się w Javie, JEE i J2EE. Mediana ich zarobków to 8719 zł – wynika z raportu o zarobkach w branży IT firmy Sedlak & Sedlak. Oznacza to, że połowa specjalistów zarabia powyżej tej kwoty a druga połowa – poniżej.

Drudzy w kolejności są koderzy wyspecjalizowani w tworzeniu aplikacji mobilnych. Jest to odzwierciedlenie tendencji rynkowych, gdyż segment ten przeżywa dynamiczny rozwój. Dlatego mediana zarobków dla ekspertów w tej dziedzinie to aż 8500 zł.

Programista - zawód marzeń?

Na drugim biegunie są programiści Front-End oraz .NET/#C. Pierwsi mogą liczyć na 8017 zł a drudzy „tylko” na 7470.

Oczywiście wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od posiadanego przez programistę doświadczenia. Dlatego młodszy specjalista w dziedzinie Javy dostanie 5527 brutto, a ekspert – już 13964.

- Podane liczby potwierdzają również nasze badania, z których wynika, że osoby początkujące mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 3.836 zł na rękę, co przekłada się na 5.410 zł brutto - prawie tyle samo, co w raporcie. Warto zauważyć, że to właśnie początkujących programistów dotyczy największy wzrost zarobków. W ciągu pierwszego roku jest to 36,4% podwyżki – komentuje Marcin Kosedowski ze szkoły programowania online Kodilla.com.

W dodatku wynagrodzenia to tylko jeden element, którym walczy się o pracownika w branży. Drugim są benefity. Firmy kuszą np. możliwością zdalnej pracy, szkoleniami, elastycznym grafikiem, prywatną opieką medyczną, dopłatami do obiadów, a nawet polisami na życie.

Patrząc na te dane, to aż szkoda, że własnej przyszłości nie można zaprogramować w momencie urodzenia.