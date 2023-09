Internetowy oszust zatrzymany. Wyłudził aż 230 tys. zł

- Fałszywy doradca zachęcał seniorkę do zainwestowania drobnej sumy pieniędzy, na co się zgodziła, wpłacając 1 tys. zł - kontynuuje Paterski. Oszust kazał jej również zainstalować program do zdalnej obsługi pulpitu i zalogować się do swojego banku online, co miało "ułatwić proces inwestycyjny".