Zebrał aż 200 tych grzybów. Za kilogram suszonych płacą nawet 4 tys. zł

Do 2014 r. smardze były w Polsce pod ścisłą ochroną. Od ponad dekady są natomiast pod ochroną częściową. To oznacza, że można je zbierać m.in. w ogrodach, szkółkach leśnych, czy uprawach ogrodniczych. Natomiast za ich zbieranie w lasach państwowych w Polsce grozi grzywna do 5 tys. zł. Po smardze można jednak wybrać się poza granice naszego kraju – do Czech lub Słowacji .

Smardz stożkowaty bywa mylony także z jadalną naparstniczką czeską, która pojawia się w lasach wcześniej niż smardze. Jest ona bardzo podobna do smardza jadalnego, jednak główną różnicą jest to, że jej kapelusz nie tworzy całości z trzonem.

W mediach często można spotkać określenie "polskie trufle" w odniesieniu do smardzów, jednak ekspert ocenia, że to nieporozumienie. - To jest zupełnie inny grzyb - zwraca uwagę grzyboznawca. Trufle należą do do rodziny truflowatych (Tuberaceae), a smardze do rodziny smardzowatych (Morchellaceae).