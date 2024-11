Jak nie dać się oszukać w Black Friday? Poradnik dla ostrożnych

Innym powszechnym zagrożeniem jest phishing, czyli użycie fałszywych maili lub witryn , które imitują wiadomości od legalnie działających firm. Przekierowania do takich stron mogą pochodzić z reklam społecznościowych, które zachęcają do skorzystania z cudownych promocji dostępnym "tylko dziś".

Przestępcy często zmieniają jeden znak w adresie URL strony, aby złapać nieuważnych użytkowników. Przed przystąpieniem do zakupu, upewnij się, że w adresie widnieje ikona kłódki oraz skrót HTTPS , co oznacza, że połączenie jest szyfrowane.

Pamiętaj, że ochrona twoich danych to priorytet. Beztroskie udostępnianie informacji może mieć poważne konsekwencje. Zanim podasz swoje dane, zastanów się, czy na pewno są one potrzebne, a jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności oferty — po prostu ją omiń. Tego rodzaju czujność pozwoli ci nie tylko cieszyć się najlepszymi ofertami, ale przede wszystkim uniknąć kosztownych pułapek.