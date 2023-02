Jak oszczędzać pieniądze na podróże i nie wydać za dużo na urlopie?

Warto też poszukać obiektów noclegowych, w których dostępna jest kuchnia – pozwoli to ograniczyć ilość wyjść do restauracji do minimum i tym samym zaoszczędzić sporo pieniędzy na wyżywieniu. Dobrą praktyką dla oszczędnych turystów jest także sprawdzanie cen interesujących ich atrakcji – często okazuje się bowiem, że wstęp w wybrane dni jest darmowy, a rezerwując bilet online z wyprzedzeniem możemy kupić go taniej.