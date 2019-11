Jak się ubrać na imprezę firmową?

Co włożyć na imprezę firmową, żeby czuć się komfortowo i nie wyglądać “sztywno”, a jednocześnie, by zachować umiar? Poznaj najważniejsze zasady ubioru na wydarzenia integracyjne i firmowe spotkania w gronie współpracowników!



Impreza firmowa nie jest zwyczajnym spotkaniem ze znajomymi. To wydarzenie integracyjne, które w zależności od czasu, okazji i miejsca może przyjąć różny charakter. W restauracji najczęściej odbywa się wigilia firmowa, na którą należy ubrać się elegancko i klasycznie. Zarówno panie, jak i panowie, mogą postawić na garnitury. Modne damskie komplety i garnitury znajdziesz np. na Allani.pl . Jeśli firmowa kolacja odbywa się w ekskluzywnej restauracji, należy trzymać się zasad savoir-vivre’u i dress code’u obowiązującego w luksusowym lokalu.

W sytuacji, gdy integracja firmowa odbywa się na boisku sportowym, polu paintballowym lub na off-roadzie, nie należy przejmować się tym, czy strój jest elegancki. Najważniejsze, by stylizacja była stosowna do sytuacji. Jeśli współpracownicy spotykają się po to, żeby zagrać w siatkówkę, paintball, a następnie usiąść wspólnie przy ognisku - strój sportowy lub dres będzie jak najbardziej wskazany. Gdy pracodawca zaplanował wydarzenie obejmujące ekstremalne atrakcje, jak off-road, skok ze spadochronem czy jazdę wyścigowymi autami, najlepszym rozwiązaniem, zarówno w przypadku pań, jak i panów, będą jeansy, t-shirt oraz obuwie sportowe.