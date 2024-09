Jak wybrać dobre pieczywo? Dietetyk mówi o trzech zasadach

Ekspert zwrócił uwagę, że do wypieczenia chleba potrzebne są tylko cztery składniki : mąka, woda, sól i zakwas lub drożdże. – Wszystko inne to zazwyczaj zbędne dodatki – podkreśla dietetyk.

Dziennik podkreśla, że drożejące zboża mogą przełożyć się na wzrost cen pieczywa i innych produktów zbożowych, ale nie będzie on natychmiastowy. – To nie jest pewny scenariusz, ale tutaj wyraźnie widzę potencjał do wzrostu cen. Oczywiście, nie w takiej skali, z jaką mieliśmy do czynienia w 2022 roku po wybuchu wojny w Ukrainie – powiedział "Rz" analityk Banku Pekao Grzegorz Rykaczewski.