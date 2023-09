Obiady z Biedronki i Lidla. Dietetyk radzi, co zjeść za 10 i 20 zł

Pamiętaj — gotowe dania to nie jest super pomysł na odżywianie na co dzień. Ich głównym "grzechem" jest przede wszystkim duża zawartość soli. Dzięki różnym dodatkom są też często dość smakowite i trudniej nam skończyć jedzenie w momencie gdy poczujemy sytość. Ale zgodnie z zasadą 80/20 na wszystko w naszej diecie może się znaleźć miejsce. Jeśli dania gotowe wskoczą od czasu do czasu do Twojego jadłospisu, na pewno nie zrujnują efektów Twojej diety. Przede wszystkim: czytaj składy (im krótszy, tym lepszy), nie traktuj kupowania gotowców, jako pretekstu do przejadania się i w miarę możliwości dodaj do gotowców naturalne, nieprzetworzone dodatki.