Jaki pokaże, ile miliardów Warszawa straciła na dzikiej reprywatyzacji

Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki ma gotowy raport, który przedstawia bilans gigantycznych strat, jakie Warszawa poniosła przez dziką reprywatyzację. Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do tego szokującego dokumentu, który był zapowiadany już kilka miesięcy temu. Jaki ma przedstawić raport w sobotę.

Raport był zapowiadany już w marcu. W kwietniu ogłoszono start Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy, a do raportu nawiązał on ponownie podczas swojej konwencji wyborczej we wrześniu.

Komisja Weryfikacyjna w celu sporządzeniu raportu dokonała szczegółowej analizy aż 3090 decyzji zwrotowych wydanych w tym okresie. 2336 nieruchomości to działki zabudowane budynkami, stanowią one 75 proc. wydanych decyzji, pozostałe 754 to działki niezabudowane, np. takie jak Chmielna 70, gdzie można budować budynki, jeśli pozwalają na to plany zagospodarowania przestrzennego. Komisji udało się zbadać dodatkowo szczegółowe informacje o 583 budynkach, które pozwalały Komisji oszacować wartość przekazanych nieruchomości.