Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń? Parlament Europejski ma pół roku na przygotowanie przepisów

Instytucje europejskie chcą ułatwić konsumentom życie, a przy okazji zmniejszyć ilość elektrośmieci. Bo o ile prościej byłoby, gdyby wszystkie urządzenia przenośne mogły być ładowane za pomocą jednolitych ładowarek?

Pomysł, by zobligować wszystkich producentów do używania jednego rodzaju ładowarek powstał, przed kilkoma miesiącami. Prace idą na tyle sprawnie, że można zakładać, iż do końca lipca tego roku powstanie wniosek legislacyjny w tej sprawie.