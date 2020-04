Jedno słowo w polisie i możesz sporo stracić. Jak nie dać się oszukać agentowi ubezpieczeniowemu?

W ostatnim czasie do naszej redakcji zgłosiło się kilka osób, które zostały w pewien sposób wykorzystane przez swoich agentów ubezpieczeniowych. To specyficzne przypadki.

"Ubezpieczenia załatwiam od lat w tym samym towarzystwie i taka sytuacja zdarzyła mi się po raz pierwszy. Ale zapewniam: przyjemne to nie było. Byłem święcie przekonany, że skoro mam w ręku polisę, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Telefon z firmy z pytaniem, kiedy ją opłacę, był jak kubeł zimnej wody. Tym bardziej, że chodziło o całkiem sporą sumę pieniędzy. I to ponad dwa tygodnie po terminie, w którym powinienem był już mieć nowe ubezpieczenie. Nie wiem, co by było, gdybym musiał skorzystać z tego ubezpieczenia" – pisze w liście do redakcji pan Henryk ze Słupska.