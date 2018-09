Jesienne stylizacje dla Pana Młodego

Wraz ze zmieniającą się porą roku, zmianie ulegają również trendy w ślubnej modzie. Jak nosi się jesienny Pan Młody? Sprawdźcie poniżej.

Wybierając kreację ślubną, Pan Młody najczęściej decyduje się na garnitur. Można jednak rozważyć także inne opcje - smoking czy frak. Niezależnie od pory roku każde z tych rozwiązań świetnie się sprawdzi. Jeśli Panna Młoda będzie mieć typowo jesienny bukiet można elementy nawiązujące do niego uwzględnić na przykład przy zamawianiu kwiatów do butonierki czy kupowaniu innych dodatków, o których przeczytacie poniżej.

Jeśli Pan Młody decyduje się na klasyczny, elegancki garnitur, powinien dokładnie przemyśleć na jaki materiał postawić. Jesień to moment, kiedy można zdecydować się na nieco "cieplejsze" wersje, które będą prezentować się znakomicie w drodze do ołtarza. O ile tweed lub aksamit w czasie upalnego lata mogą spowodować, że Pan Młody przez całą uroczystość będzie myślał wyłącznie o ściągnięciu marynarki, tak jesienią tego typu materiały będą wygodne. Zarówno tweed jak i aksamit charakteryzuje szlachetność, która sprawia, że uszyty z nich garnitur od razu prezentuje się bardziej klasycznie i elegancko.

Uwzględniając wszystko co powyżej, warto pomyśleć też o dodatkach. Kwiat w butonierce, muszka lub krawat, poszetka, szelki - wszystkie te elementy też mogą być jesienne, zarówno jeśli chodzi o barwy jak i wzory. W przypadku wyboru tweedowego garnituru świetnie sprawdzi się krawat, dla kreacji z aksamitu muszka będzie perfekcyjnym dopełnieniem. Jednym z najważniejszych dodatków jest obuwie. W jesiennych stylizacjach buty "oxfordy" wykonane z brązowej skóry dobrze się sprawdzą. W przypadku obuwia niezwykle istotne jest to, aby kupić je na tyle wcześniej by zdążyć je nieco rozchodzić. Warto też pójść w nich na kurs tańca, żeby nie okazało się, że na przykład mają zbyt śliskie podeszwy na piruety na parkiecie.