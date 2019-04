Już w tym tygodniu czeka nas wyjątkowa niedziela. Zrobimy zakupy

Najbliższa niedziela, czyli ta przypadająca 14 kwietnia, będzie wyjątkowa. Choć nie jest ona ostatnią niedzielą miesiąca, to sklepy będą otwarte.



Od stycznia 2019 r. obowiązuje zaostrzona wersja zakazu handlu – o ile od marca do grudnia 2018 r. w przynajmniej dwie niedziele każdego miesiąca sklepy mogły być otwarte, o tyle w tym roku zakupy możemy robić jedynie w ostatnie niedziele.

Wyjątkami są niedziele poprzedzające święta i koniec roku. To oznacza, że w tym roku zakupy będziemy mogli zrobić w 15 z 52 niedziel roku. Pierwszą "wyjątkową" niedzielą będzie ta przypadająca 14 kwietnia. Po 15 tygodniach roku rządzący pozwolą nam zrobić zakupy siódmego dnia tygodnia, choć nie będzie on ostatnim tygodniem miesiąca.

Po zrobieniu zakupów w najbliższą niedzielą na podobną okazję będziemy musieli poczekać do grudnia. Dopiero po ośmiu miesiącach zdarzy się sytuacja, gdy więcej niż jedna niedziela miesięcznie będzie handlowa. W grudniu będzie to nawet 3 niedziele z rzędu – 15, 22 i 29 grudnia.

Od 2020 r. wszystkie niedziele mają być wyłączone z handlu. Choć pojawiają się doniesienia o możliwości złagodzenia zakazu, to na razie nic nie wskazuje na to, by rząd odważył się na taki krok. Nie zmienia tego nawet fakt, że większość Polaków jest zdecydowanie przeciwna ograniczaniu handlu.