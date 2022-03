Kanclerz Niemiec nieugięty. "Nie" dla natychmiastowego wstrzymania importu gazu i ropy z Rosji

Scholz jest też powściągliwy wobec wezwania Polski do wykluczenia Rosji z grupy G20. "Jest to kwestia, która powinna być przedyskutowana wspólnie przez członków i rozstrzygnięta nie indywidualnie i pojedynczo" - powiedział Scholz we wtorek w Berlinie. "Oczywiście, jesteśmy zajęci czymś innym niż wspólne spotkania" – dodał cytowany przez dziennik "Tagesspiegel" Scholz.