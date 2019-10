Kaufland chce przejąć kolejny sklep Tesco. Tym razem w Warszawie

Kaufland Polska złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nabycia części mienia Tesco Polska. Chodzi o sklep w Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila".

"W ramach zamierzonej koncentracji Kaudland nabędzie mienie Tesco Polska. Chodzi o prawa i obowiązki do części powierzchni handlowej, (...) zlokalizowanej w Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 'Nila' 41" - czytamy w komunikacie.

To nie pierwszy taki wniosek. W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o tym, że Kaufland złożył w UOKiK wniosek o przejęcie 5 innych placówek handlowych Tesco.

Wnioski dotyczyły wówczas wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych w Krakowie przy ul. Wielickiej 259, w Warszawie przy ul. Stalowej 60/64, we Wrocławiu przy ul. Długiej 37/47, w Lublinie przy ul. Orkana 4, w Gdańsku przy ul. Cienistej 30.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.