Kaufland podniesie płace wszystkim pracownikom. Na podwyżki przeznaczy ok. 50 mln złotych

Od 1 marca wszyscy pracownicy Kaufland Polska będą zarabiać więcej. Jak podkreśliła firma w komunikacie, wielkość podwyżek będzie proporcjonalna do stanowiska i stażu pracy.

- Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy - tłumaczy w komunikacie dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska Małgorzata Ławnik.

Podwyżki obejmą wszystkich pracowników. Zarówno tych zatrudnionych w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych oraz w centrali. Płace będą podnoszone proporcjonalnie do pełnionej funkcji.

I tak kasjer-sprzedawca po 1 marca otrzyma od 3,2 tys. do 3,9 tys. złotych brutto miesięcznie w tym do 500 złotych dodatku motywacyjnego. Stawka będzie się różnić w zależności od stażu pracy .

"Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy, a po rocznym doświadczeniu można potwierdzić jego skuteczność" - tłumaczy sieć w komunikacie. Dodatek motywacyjny funkcjonuje bowiem od ubiegłego roku - w poprzednim okresie rozliczeniowym wynosił on 400 złotych.

Według samej sieci, wyniki ostatnich analiz wykazały, że Kaufland Polska to jedno z trzech najatrakcyjniejszych miejsc pracy wśród sieci handlowych w Polsce.

"Po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku" - podkreśla sieć w komunikacie. Drugą firmą należącą do Grupy Schwarz jest Lidl.