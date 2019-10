Kaufland stawia na polskie tradycje. Tworzy nową markę

Blisko 50 artykułów charakterystycznych dla polskiej kuchni będzie sprzedawał Kaufland pod marką "K – Stąd Takie Dobre". Pod koniec przyszłego roku linia ma obejmować już 150-200 produktów.

Tradycyjny polski smak w nowoczesnym wydaniu, tak niemiecka sieć Kaufland reklamuje nową markę, którą wprowadza do swoich sklepów.

- Nowa marka K – Stąd Takie Dobre to naturalna odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy coraz częściej szukają produktów od polskich producentów i chcą cieszyć się ich wysoką jakością w przystępnej cenie – mówi Justyna Przybylska, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kauflandu.

Na początek sklep wprowadził do oferty blisko 50 artykułów nawiązujących do polskich tradycji. Wśród nich można znaleźć między innymi różnego rodzaju pierogi, wędliny, kiełbasy, twarogi, białe i żółte sery, makarony do zupy, ciasta i dania gotowe.