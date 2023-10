Kawiarnie to dobry biznes? Właściciel sieci mówi, ile zarabia się na jednej kawie

Kawiarnie: trudny biznes

Ringer podkreślił, że prowadzenie kawiarni to trudny biznes. - My dzisiaj budujemy lokale, które mają ok. 200 metrów kwadratowych, zaczynaliśmy od 70 metrów. Bierze się to z tego, że klient przychodzi i siedzi. Większe kawiarnie oznaczają większe czynsze. Kawiarnia nie jest miejscem docelowym, ludzie nie idą pół Warszawy, by wejść do kawiarni, są w niej przy okazji - zachodzą, bo mieszkają obok itd. Restauracja, jak jest dobra, może być w zaułku. A kawiarnia musi być w miejscu, gdzie jest duży ruch, gdzie mieszka dużo ludzi. A jak lokalizacja jest dobra, to jest droga - mówił Ringer.