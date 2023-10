Kiedy wziąć urlop w grudniu? Nawet 10 dni wolnego na święta

Kilka dni urlopu możemy wziąć także w grudniu i tym samym zyskać ponad tydzień odpoczynku. Wigilia wypada w niedzielę, więc osoby pracujące od poniedziałku do piątku będą miały wolne do wtorku. Jednak jeśli zdecydują się na wzięcie urlopu 27, 28 oraz 29 grudnia, to będą odpoczywać do 1 stycznia. Tym samym będą mogły liczyć na 10 dni odpoczynku - zauważa "Fakt".