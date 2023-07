Kiedy wziąć urlop sierpniu? Możesz zyskać tydzień wolnego

Zakaz handlu w Wigilię?

Przypomnijmy, że w tym roku Wigilia przypada w niedzielę, czyli w dzień, w którym co do zasady obowiązuje zakaz handlu. To jednak gryzie się z inną zasadą, zgodnie z którą ostatnia i przedostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem to niedziele handlowe.