Kierowcy na wolnym dostają wyższe pensje. Urlopy puszczą przewoźników z torbami

Dziennik przytacza dane Grupy Inelo. Wynika z nich, że kierowcy rekordziści spędzili za kółkiem 294 dni w ciągu roku. Natomiast ponad 4 na 10 pracowników wyjeżdża średnio na 241 do 260 dni. "Co za tym idzie, rzadko wykorzystują urlop w całości" - wskazuje "PB". Z kolei największa grupa kierowców (ok. 40 proc.) bierze urlop na 11 do 20 dni.