Są już pierwsze kurki. Cena zwala z nóg

- W tym roku, choć zima nie była aż tak śnieżna jak np. w Kazachstanie, to dotychczas było sporo wilgoci. Co ważne, w marcu mieliśmy intensywne i rzęsiste deszcze. Na polach i w lasach pod Warszawą tempo wysuszania jest olbrzymie. To jest dowód na poważne zmiany - tłumaczył Piechociński w rozmowie z WP Finanse.