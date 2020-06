Klient McDonald's stanął w obronie niepełnosprawnego pracownika. Sieć: "Zdarzenie nie powinno mieć miejsca"

"To, w jaki sposób został potraktowany przez dwóch pracowników i jakim językiem do niego mówiono i z jak ogromną pogardą był upominany, wywołało u mnie bardzo silne wzburzenie. Nie muszę dodawać, że jeden z pracowników używał słów, które powszechnie uznawane są za wulgarne" - opisał sytuację klient.

Karol Kozłowski, z którym udało nam się skontaktować, podkreślił, że przedstawiciele sieci skontaktowali się z nim natychmiastowo w celu wyjaśnienia sytuacji. Jest on w kontakcie z osobą, która została oddelegowana z firmy w tej sprawie, a reakcja na jego zgłoszenie była błyskawiczna.

Cała załoga otrzyma wsparcie

Gość w reakcji na tę sytuację poprosił o rozmowę z kierowniczką punktu. Wyjaśnił, że po kilkuminutowym opisaniu sytuacji, jakiej był przed chwilą świadkiem, usłyszał... przeprosiny. Wyraził też obawę, że kierowniczka mogła go do końca nie zrozumieć, choć ta miała mu zarazem powiedzieć, że takie sytuacje były już wcześniej zgłaszane "wyżej", choć "z różnym skutkiem".

"Zdecydowałem się podzielić tą sprawą publicznie, ponieważ nie godzę się na takie zachowania!!! Kategorycznie!" - sprzeciwił się klient. - "Żadna osoba nie zasługuje na poniżanie tym bardziej osoby z niepełnosprawnością, co do których Wiecie, że nie staną w kontrataku, które nie odpowiedzą stanowczym NIE. Wykorzystujecie ten fakt i jest to, lekko mówiąc, nieładne!!"