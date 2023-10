Klient, o którego biją się restauratorzy. "Jest prawdziwym zbawieniem"

We wrześniu, podczas zgrupowania w Oslo, piłkarz udał się z rodziną i przyjaciółmi do restauracji New Delhi, w nowej bogatej dzielnicy Tjuvholmen. "Był bardzo zadowolony z naszego kurczaka na maśle, pokazując go na instagramie i teraz wszyscy to zamawiają. Mamy pełne rezerwacje, a nasze obroty wzrosły o 40 procent, więc taki klient jest prawdziwym zbawieniem" - powiedział menedżer Baljit Padda Singh.