Klocki z trzciny cukrowej. LEGO rusza z produkcją

LEGO zaczyna produkcję ekologicznych klocków. Pierwsze pojawią się w zestawach jeszcze w tym roku.

- To wielki, pierwszy krok, aby wypełnić nasze ambitne zobowiązanie, by wszystkie klocki LEGO były wykonywane z takich surowców - mówi Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility w Grupie LEGO. Celem firmy jest, by do 2030 roku do produkcji głównych produktów i opakowań używać materiałów zrównoważonych ekologicznie.