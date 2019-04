Kłopoty z Dartami. PKP wstrzymuje sprzedaż biletów na Wielkanoc

Polski przewoźnik musiał wyłączyć z ruchu pociągi Dart. Zamiast z nich w trasy wyjechały pojazdy zastępcze. Wygląda na to, że problemu nie uda się rozwiązać przed szczytem świątecznym. PKP wstrzymuje sprzedaż biletów na część kursów.

Co ciekawe, jeszcze niedawno zachęcano do jak najwcześniejszego zakupu biletów na Wielkanoc. Rzeczniczka PKP IC Agnieszka Serbeńska przyznaje, że wstrzymanie sprzedaży to efekt “trudnej sytuacji taborowej spółki”, która spowodowana jest włączeniami siedmiu Dartów z eksploatacji – podaje portal rynek-kolejowy.pl.