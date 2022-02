KNF ostrzega: kampania oszustów wymierzona w klientów PKOBP

"Ostrzegamy przed niebezpieczną kampanią wymierzoną w klientów @PKOBP. W fałszywych wiadomościach e-mail oszuści zachęcają do aktywacji usługi bezpieczeństwa. Wprowadzone na stronie hasła trafiają automatycznie do oszustów. Bądźcie ostrożni!" – podano we wpisie KNF.