Kokaina w bananach, odkryto kolejną partię

Policjanci odkryli kolejną partię kokainy ukrytej w kartonach z bananami, tym razem na terenie woj. śląskiego. W ciągu kilku dni na terenie całego kraju przechwycono 220 kg narkotyku.

- Nasze działania prowadzone są wielotorowo. Wiemy, że kokaina trafiła do Polski z Ekwadoru. Próbujmy ustalić, czy Polska była krajem docelowym, czy tranzytowym. Takich pytań w tym śledztwie jest bardzo wiele - mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Jak informuje portal tvn24.pl , na pytanie, czy to prawda, że narkotyki zabezpieczają wyspecjalizowani funkcjonariusze, w obawie przed ich kradzieżą, Dawid Marciniak powiedział, że policjanci przygotowani są na różne scenariusze.

- Są to narkotyki o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze, a więc również na to, że ktoś będzie chciał je odzyskać. Mamy doświadczonych funkcjonariuszy i wykonujemy czynności w taki sposób, by dbać o bezpieczeństwo zarówno policjantów, jak i osób postronnych - dodaje Dawid Marciniak.