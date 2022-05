Kokaina w fabryce słynnego koncernu. Znaleźli paczki ukryte między workami kawy

- Boliwia, Peru i Kolumbia to najwięksi światowi producenci kokainy, z Ameryki Południowej trafia też do Europy większość bananów. I narkotyki, i owoce przypływają kontenerowcami. To, że woreczki z kokainą znajdowane są w sklepach, to wynik bałaganu w przemytniczej siatce - mówił wtedy Artur Malczewski, ekspert z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jak tłumaczył, do Europy trafia ok. 200 ton kokainy rocznie. Ułamek z tego trafia do kraju nad Wisłą.