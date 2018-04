Kolejka jak za komuny. W niedzielę bez handlu ludzie szturmowali stację

Ostatnia niedziela była kolejną, kiedy to sklepy były zamknięte. Ustawa o zakazie handlu przewiduje, że otwarte mogą być placówki, w których za ladą stanie właściciel. Stacji benzynowych ustawa nie obejmuje. To, co działo się na jednej z tych warszawskich, pokazuje zdjęcia, które trafiły do naszej redakcji.

Stacja na Powiślu słynie z tego, że okoliczni mieszkańcy traktują ją jak sklep, a bywalcy imprez jako miejsce, gdzie mogą zakupić alkohol (Klaudiusz Michalec, Fot: Klaudiusz Michalec)

Wieczorem, kiedy to okoliczne sklepy były pozamykane, ludzie ustawili się w kolejce pod stacją Orlenu na Powiślu. Warszawiacy przyzwyczaili się, że w tamtym miejscu w weekendy panuje tłok, ale to, co działo się w ostatnią niehandlową niedzielę, było widokiem zgoła innym.

- Alkohol szybko się kończy i tak to wygląda zawsze na tej stacji w weekendy - rozpoczęła się dyskusja wśród osób, którym pokazaliśmy zdjęcie.

- Zawsze tłumy, ale nigdy tak wielkie - zapewniał nasz informator.

Niedaleko położony Carrefour, zgodnie z nowym prawem, był zamknięty, choć i tak, jak twierdzą dobrze poinformowani, przed wejściem w życie ustawy, półki z browarami bywały tam wręcz przetrzebione przez tłumy warszawiaków przewijajace się przez placówkę.

