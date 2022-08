Złodziej złapany na gorącym uczynku. Odebrał seniorce 45 tysięcy złotych

Podejrzany to mieszkaniec okolic Pułtuska w województwie mazowieckim. Zarzuty wobec niego obejmują oszustwa, w których seniorzy stracili łącznie 255 tys. zł. Do przestępstw dochodziło od połowy lipca, a schemat działania przestępców za każdym razem był podobny. Dzwonili oni do białostoczan z informacją, że ich najbliżsi potrzebują pieniędzy - podał w piątek zespół prasowy podlaskiej policji. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny.