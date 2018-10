Kolejne utrudnienia dla klientów Santandera. 17 godzin przerwy konserwacyjnej

W najbliższą sobotę po raz kolejny klienci Santandera nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Tym razem przerwa konserwacyjna potrwa 17 godzin. – Bardzo przepraszamy klientów, ale prace są konieczne, żeby zapewnić jak najwyższą jakość usług – mówi nam Monika Nowakowska, dyrektor departamentu PR banku.

- To prawda, ale pragnę zauważyć, że problem wtedy dotyczył około 5 proc. naszych klientów. Przy czym nie dziwię się klientom, bo gdyby moje transakcje były odrzucane, to też bym się denerwowała – wyjaśnia Monika Nowakowska, dyrektor departamentu PR Santandera. I zapewnia, że tym razem problemów z płatnością nie powinno być.

„Naprawdę w sobotę przewidujecie aż 17-godzinna przerwę w dostępie do bankowości mobilnej i internetowej? I to od północy do 17:00? Czyli znów trzeba się przygotować na problemy…” – napisał na Facebooku pan Szymon. Co więcej, ze względu na zbliżającą się zmianę czasu, również w nocy z soboty na niedzielę przez 3 godziny będzie problem z dostępnością usług.