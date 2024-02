Kolejny naciągnięty na kryptowaluty. Z konta zniknęły oszczędności

Policja ostrzega, aby nie udostępniać nikomu danych służących do logowania do rachunków bankowych. Wskazuje również na metody działania oszustów, którzy często odsyłają swoje ofiary na fałszywe strony internetowe wyłudzające dane do kont bankowych, lub podają się za konsultantów bankowych i zachęcają do instalacji aplikacji typu Any Desk, które umożliwiają nielegalny dostęp do kont.