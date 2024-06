Kolory mają znaczenie i to duże. Oto tajemnice gąbek do mycia

Zmywanie naczyń, mimo posiadania zmywarki, to często nieodzowna część każdego dnia. Choć zwykle sięgamy po pierwszą z brzegu gąbkę do mycia, to okazuje się, że to błąd. To, jaki kolor ma gąbka, zależy od jej przeznaczenia — jednak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy.