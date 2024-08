Kolory mają znaczenie i to duże. Tajemnice gąbek do mycia

W takim przypadku najlepiej sprawdzą się gąbki do mycia naczyń w kolorze żółtym i niebieskim. Żółta gąbka doskonale poradzi sobie ze szklankami i kieliszkami do wina, natomiast niebieska, uważana za najdelikatniejszą ze wszystkich, poradzi sobie z porcelaną i - co ważne - patelniami czy brytfankami. Często zdarza się, że to właśnie te naczynia są mocno szorowane, co prowadzi do zniszczenia ich powierzchni. Niestety, skraca to ich żywotność – podsumowuje o2.pl.