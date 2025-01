Koniec programu darmowych badań. Skierowania tylko do 30 kwietnia

Jak podaje rynekzdrowia.pl, z 5 mln osób, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 plus, 862 tys. osób przebadało się dwukrotnie, a 335 tys. może przebadać się po raz trzeci. Skierowania na kolejne tury badań są wystawiane automatycznie po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania.

Program Profilaktyka 40 plus, zainicjowany w 2021 r. i finansowany przez NFZ, miał zakończyć się w 2024 r. Jednak Ministerstwo Zdrowia wydłużyło go do 30 kwietnia 2025 r. Po tym terminie osoby powyżej 40. roku życia nie będą mogły wykonać bezpłatnych badań.